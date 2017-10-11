Україна та Литва співпрацюватимуть в оборонній сфері

Державний концерн "Укроборонпром" та Литовська Асоціація Безпекової і Оборонної Індустрії (LDSIA) підписали ключовий меморандум, що закріплює створення сприятливих умов для взаємовигідного співробітництва між оборонними підприємствами обох країн.

Про це повідомила прес-служба Укроборонпрому.

Зазначається, що саме цей документ є основою для створення спільних проектів для забезпечення обороноздатності України та Литви, яка є країною-членом НАТО. Підписи на ньому поставили Денис Гурак, заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" із зовнішньоекономічної діяльності та директор LDSIA Росвальдас Горбачьовас (Rosvaldas Gorbačiovas).

"Вже зараз ми можемо говорити про відкриті перспективи розширення потенціалу взаємовигідного співробітництва оборонних промисловостей України та Литви. Враховуючи спільну східну загрозу для наших країн, стратегічне значення, в першу чергу, має питання співпраці у сфері найновіших високих оборонних технологіях", – заявив Денис Гурак.

В "Укроборонпромі" наголошують, що підписання цього документу стало черговим кроком у посиленні співробітництва з оборонно-промисловими структурами країн-членів НАТО, що є стратегічним завданням на шляху посилення інтеграції України у євроатлантичні структури.