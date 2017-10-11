Українці зможуть отримати посвідчення водія в ЦНАПах

Сьогодні, 11 жовтня, Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Мінекономрозвитку щодо розширення переліку адміністративних послуг, які громадяни України можуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

У першу чергу розпорядження Кабміну впорядковує чинні нормативно-правові акти відповідно до ухвалених Верховною Радою чотирьох нових Законів України. Ці закони головним чином спрямовані на децентралізацію повноважень органів виконавчої влади надавати адміністративні послуги.

Таким чином, ЦНАПи тепер зможуть:

- видавати посвідчення водія (за погодженням місцевої влади з Міністерством внутрішніх справ);

- державна реєcтрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів (за погодженням місцевої влади з Міністерством внутрішніх справ);

- реєструвати акти цивільного стану (за погодженням місцевої влади з Міністерством юстиції);

- дозвіл на застосування праці іноземців (без погодження);

- послуги соціальної сфери (за пропозиції Міністра соціальної політики Андрія Реви).

“Закликаю органи місцевої влади якомога швидше потурбуватися про те, щоб в ЦНАПах їхнього регіону з’явились ці послуги. Водночас, сподіваюсь Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ безперешкодно нададуть Центрам усіх регіонів можливість видавати ці документи”, - наголосив Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

Всього Мінекономрозвитку рекомендує ЦНАПам надавати 106 адміністративних послуг.