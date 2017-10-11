Українець створив концепт електрокара без акумулятора

11 жовтня, 2017 - 22:07
Українець Вадим Демидюк, який тривалий час прожив у Азії, створив концепт електромобіля під назвою Tuk-Tuk у якому відсутній акумулятор.
Про це повідомляє Тuvie.com.
"Футуристичний електрокар може похвалитися кабіною, яка вміщує трьох чоловік: двох спереду (включаючи водія) і одного ззаду. Розрахований Tuk-Tuk на мешканців міст, що хочуть недорого їздити на невеликі відстані. Акумулятори винахідник замінив на надшвидкісний передавач, завдяки якому автомобіль здатний отримувати потужність по бездротовій мережі", йдеться у публікації.
Відсутність акумулятора, в свою чергу, зменшує вагу авто. Електромобіль ідеально підходить для щоденного використання – водій не втрачатиме часу на зарядку акумулятора.