Уряд Іспанії збирається на екстрене засідання через каталонську кризу

Іспанський уряд у середу, 11 жовтня, проведе екстрене засідання для обговорення каталонської кризи. Як повідомив напередодні, 10 жовтня, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, під час засідання уряд має намір "порадитись щодо наступних кроків" після того, як парламент Каталонії ввечері у вівторок ухвалив символічну декларацію про незалежність від Іспанії, проте водночас відклав набуття нею чинності.

Як заявила перша заступниця прем'єр-міністра Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія, лідер Каталонії Карлес Пучдемон своїми діями занурив Каталонії у ситуацію "найглибшої нестабільності", передає DW.

Нагадаємо, напередодні у парламенті Каталонії було підписано декларацію про незалежність регіону від Іспанії, проте водночас набуття чинності цим документом було відкладено. Каталонські лідери закликали Мадрид до переговорів, щоб розв'язати кризу навколо прагнення регіону до незалежності.

Карлес Пучдемон заявив у вівторок, що результати референдуму 1 жовтня надали його уряду мандат для перетворення Каталонії на "незалежну державу", проте цей процес буде заморожений задля проведення переговорів з іспанським урядом.