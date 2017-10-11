Уряд виділив 100 млн грн на підвищення рівня захисту боєприпасів ЗСУ

11 жовтня, 2017 - 12:40
Кабінет Міністрів України виділив 100 млн грн на підвищення рівня захищеності об'єктів зберігання боєприпасів Збройних сил України.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".
Ці кошти виділені за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Міністерству оборони України доручено до 31 грудня подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів.
Нагадаємо, вчора Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) виступив з ініціативою заборонити проліт безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над військовими об'єктами, зокрема над арсеналами, базами та складами.