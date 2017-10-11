Уряд виділив 100 млн грн на підвищення рівня захисту боєприпасів ЗСУ

Кабінет Міністрів України виділив 100 млн грн на підвищення рівня захищеності об'єктів зберігання боєприпасів Збройних сил України.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Ці кошти виділені за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Міністерству оборони України доручено до 31 грудня подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів.

Нагадаємо, вчора Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) виступив з ініціативою заборонити проліт безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над військовими об'єктами, зокрема над арсеналами, базами та складами.