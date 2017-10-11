В Афінах анархісти увірвалися до посольства Іспанії

В Афінах члени анархістської групи увірвалися до посольства Іспанії в Греції і розкидали листівки із закликами на підтримку незалежності Каталонії. Про це повідомляє ЄП з посиланням на грецьке видання Protothema.

Близько двох десятків осіб з групи під назвою "Рубікон" вторглися у будівлю, розкидали листівки та завдали шкоди приміщенню.

"Ми стоїмо разом з Каталонією та країною Басків перед гнобителями з Іспанії. Ми виступаємо проти державного насильства і репресій", - йдеться в одній із листівок.

До посольства викликали поліцію, правоохоронці затримали кількох учасників акції.

Як відомо, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про одностороннє проголошення незалежності від Іспанії, разом з головами кількох партій підписавши відповідну декларацію.

В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Уряд Іспанії у середу вранці збирається на екстрене засідання. За даними ЗМІ, на ньому може бути прийняти рішення про активацію статті 155 конституції про призупинення автономії Каталонії.

У свою чергу, в уряді Каталонії заявили, що декларація про незалежність цього регіону є символічною.