В "Укрзалізниці" хочуть розділити потяги на три цінові категорії

ПАТ "Укрзалізниця" хоче розділити пасажирські перевезення далекого прямування на три сегменти: комфорт, стандарт та економ.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає Укрінформ.

За його словами, поїзди комфорт-сегменту будуть формуватися виключно з використанням новітнього рухомого складу, але на них буде діяти відповідний економічно обгрунтований тариф.

Також з'являться поїзди стандартного сегменту - середньої цінової політики та поїзди економ-сегменту - соціальні, витрати на які перевізнику повинні відшкодовуватися з держбюджету.

В "Укрзалізниці" пояснюють, що така сегментація поїздів дозволить пасажирам робити свідомий вибір в залежності від побажань і отримати такий рівень послуг, який відповідає категорії поїзда.

За словами Кравцова, більшість витрат залізничного перевізника у пасажирському секторі нині пов'язані з утриманням рухомого складу та інфраструктури. Чинні тарифи на пасажирські перевезення в далекому сполученні наразі нижчі за собівартість в середньому у 3 рази, а у приміському сполученні - у 7-8 разів.

Крім того, в "Укрзалізниці" додали, що більшість витрат залізничного перевізника в пасажирському секторі зараз пов'язані з утриманням рухомого складу та інфраструктури. У зв'язку з цим, пасажирські перевезення за півроку завдали компанії майже 5 млрд грн збитків.