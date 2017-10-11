В уряді Каталонії заявили, що декларація про незалежність регіону є символічною

В уряді Каталонії заявили, що декларація про незалежність цього регіону є символічною. Про це сказав представник регіонального уряду, передає AFP y Twitter.

"Заява про незалежність, підписана каталонським лідером є "символічною": представник регіонального уряду", - йдеться у повідомленні.

#BREAKING Independence declaration signed by Catalan leader 'symbolic': regional govt spokesman — AFP news agency (@AFP) October 11, 2017

Нагадаємо, сьогодні іспанський уряд проводить екстрене засідання для обговорення каталонської кризи.