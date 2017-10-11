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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

В уряді Каталонії заявили, що декларація про незалежність регіону є символічною

11 жовтня, 2017 - 13:27
Фото Reuters

В уряді Каталонії заявили, що декларація про незалежність цього регіону є символічною. Про це сказав представник регіонального уряду, передає AFP y Twitter.

"Заява про незалежність, підписана каталонським лідером є "символічною": представник регіонального уряду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні іспанський уряд проводить екстрене засідання для обговорення каталонської кризи.

Джерело: День
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