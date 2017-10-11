Верховний суд Каталонії: Декларація про незалежність не має ніякої юридичної сили

Будь-яка декларація про незалежність Каталонії, офіційна чи ні, не має ніякої юридичної сили. Про це йдеться в постанові Верховного суду Каталонії, поширеній в середу, 11 жовтня.

У документі сказано, що підписана декларація про незалежність не є джерелом права, оскільки суперечить конституції Іспанії.

"Ні закон про перехідний період, дію якого було призупинено КС, ні яка-небудь декларація незалежності - офіційна чи ні, явна чи ні - не мають жодної юридичної сили", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що президент Каталонії Карлес Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності регіону в односторонньому порядку.

У свою чергу, іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой закликав каталонську владу зайняти чітку позицію у питанні оголошення незалежності регіону.