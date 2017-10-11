Вінницькі ІТ-шники створили безкоштовний мобільний додаток "Цитати Любомира Гузара"

Крилаті філософські вислови Блаженнішого Любомира Гузара, предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви у 2001–2011 роках, який у травні цього року відійшов у вічність, тепер можна закачувати на гаджети. Спеціальний мобільний додаток розробила одна з ІТ-компаній Вінниці. Сьогодні ІТ-шники презентували застосунок у вінницькому IHUB. Кажуть, що користуватися додатком можна безкоштовно, розробили його за підтримки Вінницької міської ради та Української Греко-Католицької церкви.

Представник ІТ-компанії Іван Мазур, презентуючи новий застосунок, розповів, що всі цитати згруповані за рубриками. Це дає змогу користувачам відшукати тематичну цитату. Всього до додатку увійшло близько 200 висловів, але база постійно оновлюється і доповнюється. Однією з особливостей мобільного додатку є отримання час від часу «спливаючих» повідомлень з випадковими цитатами ‒ це можливість отримати пораду і натхнення у випадковий момент.

«Робота над проектом тривала менше місяця. Застосунок створений на основі книги «Бути людиною». Розробили його на мобільні платформи Android та iOS. Зараз ми працюємо над розширенням функціоналу. Вже оновили версію на Google Play з доданим новим функціоналом. Паралельно удосконалюємо оформленням сторінки застосунку на маркетплейсах. У майбутньому планується перевести додаток на 5 різних мов», – каже Іван

Початок жовтня для публічної презентації додатку обрали невипадково. Адже у 2012 році, напередодні відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Блаженніший Любомир приїздив до Вінниці й відвідав місцеву парафію Покрови Пресвятої Богородиці.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора