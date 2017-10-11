ВРУ розгляне медичну реформу наступного тижня, - Парубій

Наступного пленарного тижня, 17-20 жовтня, Верховна Рада розгляне медичну реформу. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час Презентації портфелю програм та напрямків діяльності Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID), передає "112 Україна".

"Наступного тижня ми переходимо до розгляду останньої із масштабних реформ – медичної реформи, яка викликала, можливо, найбільше дискусій із усіх цих реформ. Ми реформуємо сферу медицини, охорони здоров'я, яка фактично 25 років не реформувалась. Ми розуміємо і знаємо, які ризики можуть бути під час організації цієї реформи, ми чуємо багатьох критиків, які говорять, що ми не завжди можемо прорахувати наслідки, як воно запрацює, як вплине на долі простих людей", - сказав Парубій.

Він висловив сподівання, що парламент зможе "гідно пройти цей шлях".

Нагадаємо, сьогодні набуває чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".