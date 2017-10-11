За день бойовики 12 разів обстріляли позиції сил АТО

Від опівночі до 18:00 у районі проведення АТО спостерігається тенденція до загострення обстановки. Російсько-окупаційні угруповання продовжили активно обстрілювати українські позиції на Приморському та Донецькому напрямках.

Про це передає прес-центр АТО.

"Так, з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики двічі вели вогонь по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Крім того, стрілецьку зброю противник застосовував на підступах до Невельського, Луганського та Пісків", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку – окупанти тричі били з кулеметів та протитанкових гранатометів на околицях Талаківки. З цієї ж зброї проросійські найманці відкривали вогонь по оборонцях Широкиного.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я. Українські військові 8 разів відповідали ворогу з піхотного озброєння не забороненого мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає", - повідомили у штабі.