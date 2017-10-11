Закон про освіту створить рівні можливості для всіх громадян, - Порошенко

Ухвалений закон про освіту створить рівні можливості для всіх мешканців України незалежно від їх походження чи національності. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Парламентської Ассамблеї Ради Європи (ПАРЄ), передає "112 Україна".

Президент закликав привернути увагу до надмірної політизації закону про освіту.

"Моя позиція щодо сфери освіти є чіткою. Якість освіти визначає майбутнє і безпеку кожної держави. Тому ми не можемо зберегти цю сферу нереформованою. Прийнятий закон став не лише вагомою частиною освітньої реформи, а й законом рівних можливостей для усіх учасників освітнього процесу. Особливо хотів би наголосити, - рівних можливостей усіх учнів, рівних для всіх, незалежно від їх походження, місця проживання чи національності, неприпустимою є ситуація, коли діти, які належать до національних меншин в Україні, не мають належних знань української мови, що потрібні їм для подальшого навчання в університетах, інститутах, для розбудови їх кар’єри, для державної служби, і для самореалізації в Україні", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що парламент України пішов на посилення вивчення української мови на етапі дошкільної та початкової освіти для того, щоб згодом надати можливість навчатися державною мовою, не полишаючи вивчення рідної в необхідних обсягах.

"В нас у статті 7 міститься гарантія для тих дітей, хто вивчає європейські мови. Наприкінці отримання освіти, після 5 класу більше 60% будуть представники нацменшин і 40% – українців. Після 8 класу – 40% - мови нацменшин, а 60% - офіційні мови. 40%! Не лише мови нацменшин, а й деякі предмети будуть викладатися мовою нацменшин. Ось, про що ідеться в цьому законі", - пояснив президент України.

Він висловив переконання, що ці обговорення треба деполітизувати, адже Україна готова до чіткого, зрозумілого, відкритого співробітництва.

"Я попросив свій уряд приїхати сюди у Страсбург провести відповідні обговорення", - додав Порошенко.