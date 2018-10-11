Австралійські вчені зафіксували 20 нових радіосигналів з космосу

Велике число швидких радіоспелсків (FRB), виявлених австралійської командою вчених, може допомогти астрономам нарешті розібратися в загадковій природі і з'ясувати джерело цих потужних радіоімпульсів з глибокого космосу.

Вченим вдалося відкрити 19 нових FRB-сигналів, пише австралійська Business Insider.

Одне з їх джерел, як з'ясували вчені, виявилося найближче до Землі серед усіх раніше зафіксованих FRB. Інший сигнал виявився найяскравішим з тих, що коли-небудь фіксувалися. З моменту першого відкриття в 2007 році було виявлено лише 34 подібних сигнали, тому нове відкриття істотно збільшує їх загальне число.

Швидкі радіосплески (fast radio bursts, FRB) представляють собою дуже швидкі (тривають всього кілька мілісекунд), але при цьому найдзвичайно потужні радіовикиди, що містять в собі обсяги енергії, еквівалентні обсягами енергії, яка виробляється нашим Сонцем майже за ціле століття. Раніше вчені пропонували безліч гіпотез, що пояснювали їх походження (наднові, унікальні види нейтронних зірок, навіть прибульці), але астрономи як і раніше точно не знають, що ж саме є джерелом такої неймовірної потужності.

Нове дослідження проводилося під керівництвом Райана Шеннона з австралійського Технологічного університету Суінберна. З початку 2017 року його і його команда займалися пошуком швидких радіосплесків, використовуючи потужний радіоінтерферометр АСКАП (Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASKAP, Австралійський слідопит квадратно-кілометрової решітки), що складається з 36 антен діаметром 12 метрів. Систематичний пошук, що тривав більше року приніс свої плоди - 20 нових виявлених FRB. (Про один із сигналів вчені повідомляли трохи раніше в іншій статті, тому технічно число нових сигналів дорівнює 19-ти).

За словами Райана Шеннона, проведений аналіз сигналів показує, що швидкі радіосплески йдуть до нас з іншого кінця Всесвіту, а не з боку наших галактичних сусідів. Вчені також з'ясували, що серед 20 спійманих сигналів одне джерело, що отримав назву FRB 171020, повинен бути розташований найближче до Землі серед всіх інших - приблизно в 425 мільйонах світлових років. Це майже в два рази ближче, ніж передбачувана батьківщина попереднього самого найближчого сигналу, додає Шеннон.

Крім того, за допомогою АСКАП вдалося зловити найпотужніший FRB-сигнал.

Ще однією особливістю нових виявлених сигналів, відзначає вчений, є їх низька дисперсія - розбіжність хвиль різної довжини, що становлять сплеск. Як правило цей показник говорить про те, як часто сигналам доводилося долати різні середовища, які їх сповільнювали.

«Факт наявності зв'язку між яскравістю і дисперсією говорить нам про те, що матерія, яка перебувала на шляху цих сигналів, розташовується за межами галактик, в виряджених скупченнях газу всередині міжгалактичної середовища. Іншими словами, завдяки FRB-сигналам, ми можемо дізнатися, що це за матерія. При використанні інших методів спостережень (оптичних, рентгенівських і так далі) це зробити практично неможливо », - пояснює Шеннон.

Надалі Шеннон і його колеги дуже хочуть звузити коло пошуку джерела FRB-сигналів. Вчені вважають, що зможуть як мінімум з'ясувати з яких галактик прийшли ці сигнали.

Велике число швидких радіоспелсків (FRB), виявлених австралійської командою вчених, може допомогти астрономам нарешті розібратися в загадковій природі і з'ясувати джерело цих потужних радіоімпульсів з глибокого космосу.

Вченим вдалося відкрити 19 нових FRB-сигналів, пише австралійська Business Insider.

Одне з їх джерел, як з'ясували вчені, виявилося найближче до Землі серед усіх раніше зафіксованих FRB. Інший сигнал виявився найяскравішим з тих, що коли-небудь фіксувалися. З моменту першого відкриття в 2007 році було виявлено лише 34 подібних сигнали, тому нове відкриття істотно збільшує їх загальне число.

Швидкі радіосплески (fast radio bursts, FRB) представляють собою дуже швидкі (тривають всього кілька мілісекунд), але при цьому найдзвичайно потужні радіовикиди, що містять в собі обсяги енергії, еквівалентні обсягами енергії, яка виробляється нашим Сонцем майже за ціле століття. Раніше вчені пропонували безліч гіпотез, що пояснювали їх походження (наднові, унікальні види нейтронних зірок, навіть прибульці), але астрономи як і раніше точно не знають, що ж саме є джерелом такої неймовірної потужності.

Нове дослідження проводилося під керівництвом Райана Шеннона з австралійського Технологічного університету Суінберна. З початку 2017 року його і його команда займалися пошуком швидких радіосплесків, використовуючи потужний радіоінтерферометр АСКАП (Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASKAP, Австралійський слідопит квадратно-кілометрової решітки), що складається з 36 антен діаметром 12 метрів. Систематичний пошук, що тривав більше року приніс свої плоди - 20 нових виявлених FRB. (Про один із сигналів вчені повідомляли трохи раніше в іншій статті, тому технічно число нових сигналів дорівнює 19-ти).

За словами Райана Шеннона, проведений аналіз сигналів показує, що швидкі радіосплески йдуть до нас з іншого кінця Всесвіту, а не з боку наших галактичних сусідів. Вчені також з'ясували, що серед 20 спійманих сигналів одне джерело, що отримав назву FRB 171020, повинен бути розташований найближче до Землі серед всіх інших - приблизно в 425 мільйонах світлових років. Це майже в два рази ближче, ніж передбачувана батьківщина попереднього самого найближчого сигналу, додає Шеннон.

Крім того, за допомогою АСКАП вдалося зловити найпотужніший FRB-сигнал.

Ще однією особливістю нових виявлених сигналів, відзначає вчений, є їх низька дисперсія - розбіжність хвиль різної довжини, що становлять сплеск. Як правило цей показник говорить про те, як часто сигналам доводилося долати різні середовища, які їх сповільнювали.

«Факт наявності зв'язку між яскравістю і дисперсією говорить нам про те, що матерія, яка перебувала на шляху цих сигналів, розташовується за межами галактик, в виряджених скупченнях газу всередині міжгалактичної середовища. Іншими словами, завдяки FRB-сигналам, ми можемо дізнатися, що це за матерія. При використанні інших методів спостережень (оптичних, рентгенівських і так далі) це зробити практично неможливо », - пояснює Шеннон.

Надалі Шеннон і його колеги дуже хочуть звузити коло пошуку джерела FRB-сигналів. Вчені вважають, що зможуть як мінімум з'ясувати з яких галактик прийшли ці сигнали.