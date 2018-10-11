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Австрія висловила занепокоєння щодо глобального договору ООН про міграцію

11 жовтня, 2018 - 19:55
Фото Reuters

Австрія висловила занепокоєння з приводу глобального договору ООН про міграцію за два місяці до його підписання.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Euractiv.

Договір повинен бути офіційно затверджений в Марокко в грудні. США та Угорщина вже заявили, що вони не будуть підписувати цю угоду. Польща хоче вчинити так само.

Австрія поки офіційно не затвердила свою позицію, але віце-канцлер Хайнц-Крістіан Штрахе, який очолює праву популістську групу FPÖ, заявив, що "міграція - це не право людини".

Канцлер Себастьян Курц оголосив про бажання тісно співпрацювати з іншими державами. Австрійський уряд поки вивчає договір, але ні Курц, ні Штрахе не називали конкретних питань, які їх не влаштовують.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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