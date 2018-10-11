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Бойовики обстріляли патруль СММ ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції

11 жовтня, 2018 - 11:46
Фото Reuters

Збройні формування РФ обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС із посиланням на дані української сторони СЦКК.

"10 жовтня 2018 року о 9.00 у районі населеного пункту Кам'янка бойовиками збройних формувань Російської Федерації було відкрито вогонь зі стрілецької зброї у бік позицій Збройних сил України. Під вогонь потрапили представники української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ, котрі здійснювали моніторинг безпекової ситуації у районі Донецької фільтрувальної станції під час проведення щоденної зміни персоналу", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, бойовики зневажили гарантії безпеки та режиму повної тиші, які надаються сторонами на час проведення даної процедури. При цьому бойовикам було достеменно відомо, що патруль СММ ОБСЄ виставляється щоденно у районі Кам'янки, яка наразі потрапила під їхній вогонь, наголосили в прес-службі.

Про цей інцидент СММ ОБСЄ повідомила в оперативному звіті від 10 жовтня 2018 року.

Джерело: День

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