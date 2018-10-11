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Британія виступила в ОЗХЗ за внесення "Новачка" до Конвенції про заборону хімзброї

11 жовтня, 2018 - 12:40
Фото: opcw.org

Велика Британія виступила в ОЗХЗ (Організації із заборони хімічної зброї ) за внесення доповнення до Конвенції про заборону хімічної зброї, яке стосувалося б нервово-паралітичної речовини типу "Новічок".

Про це повідомило постійне представництво Великої Британії при ОЗХЗ на офіційній сторінці у Twitter.

"Сьогодні Велика Британія підтримала ініціативу в ОЗХЗ, щоб оновити доповнення до Конвенції про хімічну зброю, щоб спеціально включити нервово-паралітичну речовину "Новічок". Це допоможе зміцнити міжнародну архітектуру (безпеки - ред.), яка забороняє використання хімічної зброї після атаки в Солсбері", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у вівторок, 9 жовтня у Гаазі відкрилася 89-а сесія Виконавчої ради ОЗХЗ, на якій обговорюються питання, пов'язані з фінансуванням процесу передачі техсекретаріату ОЗХЗ права визначати винних у застосуванні хімічної зброї.

 

 

Джерело: День

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