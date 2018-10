Британія виступила в ОЗХЗ за внесення "Новачка" до Конвенції про заборону хімзброї

Велика Британія виступила в ОЗХЗ (Організації із заборони хімічної зброї ) за внесення доповнення до Конвенції про заборону хімічної зброї, яке стосувалося б нервово-паралітичної речовини типу "Новічок".

Про це повідомило постійне представництво Великої Британії при ОЗХЗ на офіційній сторінці у Twitter.

Today the UK supported an initiative in the @OPCW to update the annex to the chemical weapons convention to specifically list Novichok nerve agents. This will help strengthen the international architecture banning the use of chemical weapons in the wake of #Salisbury attack.

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 10, 2018