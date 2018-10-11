Делегація ЗС Британії відвідала українські ВМС для обговорення подальшої підтримки

11 жовтня, 2018 - 11:58
10 жовтня, у Військово-Морських Силах ЗС України працювала делегація ЗС Великої Британії.
Метою зазначеного заходу було обговорення підтримки, яку може надати Велика Британія в рамках розвитку та підготовки українських ВМС, повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України на офіційному сайті Міноборони.
Українські військові моряки ознайомили іноземних колег з перспективними напрямками реформування національного флоту.
Іноземна делегація відвідала фрегат «Гетьман Сагайдачний», малі броньовані артилерійські катери та Інститут Військово-Морських Сил, де їх було поінформовано з системою підготовки особового складу та підрозділів українських ВМС.
Робочі групи двох країн обговорили концепцію та напрямки подальшої співпраці.
Джерело: День