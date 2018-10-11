Екзарх Даниїл сподівається на позитивне вирішення питання Томосу для України

Екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфільський зі США висловив сподівання на позитивне рішення щодо надання Томосу Україні.

Архієпископ Даниїл, який перебував у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві і разом зі своїм колегою звітує з цього питання на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, додав, що обговорення у Стамбулі триває, і припустив, що офіційне рішення може бути ухвалене до кінця дня, повідомляє Радіо Свобода.

"Доповідь пройшла чудово, ми провели зустріч із патріархом, а сьогодні зранку продовжуємо. Надіємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати», – сказав архієпископ Даниїл.

Як повідомлялося, 11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду.

Як заявив 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, обговорювати питання Томосу про автокефалію для української церкви будуть тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі. Цей звіт почався 10 жовтня.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія.

Через кілька днів Президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.