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Екзарх Даниїл сподівається на позитивне вирішення питання Томосу для України

11 жовтня, 2018 - 12:53
Фото з архіву "Дня"

Екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфільський зі США висловив сподівання на позитивне рішення щодо надання Томосу Україні.

Архієпископ Даниїл, який перебував у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві і разом зі своїм колегою звітує з цього питання на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, додав, що обговорення у Стамбулі триває, і припустив, що офіційне рішення може бути ухвалене до кінця дня, повідомляє Радіо Свобода.

"Доповідь пройшла чудово, ми провели зустріч із патріархом, а сьогодні зранку продовжуємо. Надіємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати», – сказав архієпископ Даниїл.

Як повідомлялося, 11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду.

Як заявив 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, обговорювати питання Томосу про автокефалію для української церкви будуть тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі. Цей звіт почався 10 жовтня.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія.

Через кілька днів Президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

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