Філарет: Об’єднавчий архієрейський собор збереться найближчим часом

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет прогнозує проведення об’єднавчого архієрейського собору найближчим часом.

Про це він сказав на брифінгу у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Ми домовимось, коли скличемо цей собор. А ми, я так планую, скличемо його найближчим часом. Це буде архієрейський собор, де братимуть участь архієреї Київського патріархату, архієреї Автокефальної церкви на чолі з митрополитом Макарієм і архієреї Московського патріархату, які захочуть», - сказав патріарх Філарет.

За його словами, процес об’єднання буде дуже швидким. Проте попередня дата об'єднавчого собору ще не визначена.

Раніше патріарх Філарет зазначав, що після зняття анафеми архієреї трьох церков зможуть об’єднатися в єдину Українську православну церкву, яка потім буде визнана Вселенським патріархом.

Синод Вселенського патріархату, який проходив у Стамбулі з 9 по 11 жовтня, ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Нагадаємо, що Філарет підтвердив зняття з нього анафеми.