Філарет підтвердив зняття з нього анафеми

Патріарх УПЦ КП Філарет підтвердив інформацію про зняття з нього анафеми і заявив про визнання України канонічною територією Константинопольського патріархату.

Про це Філарет заявив під час брифінгу, трансляцію вів телеканал "Прямий".

"Я неодноразово звертався, щоб анафему визнали недійсною… Священний Синод почув це і відновив мою діяльність та діяльність єпископів", - зазначив Філарет.

Він підкреслив, що зняття анафеми дозволить об'єднатися з іншими українськими церквами. Також наголошується, що всі таїнства, які проводилися УПЦ КП визнаються дійсними.

Філарет також зазначив, що прийнято рішення про визнання України канонічною територією Константинопольського патріархату.

"Томос про автокефалію української церкви ми отримаємо від Вселенського патріарха. Тому що Архієрейський собор прийняв постанову, в якій сказано, що Україна є канонічною територією Константинопольського патріархату. Найближчим часом ми об'єднаємося і отримаємо томос про автокефалію української церкви", – зазначив Філарет.

Зазначається, що томос Україна зможе отримати після об'єднання УПЦ КП з іншими єпархіями. За словами Філарета, процес об'єднання буде швидким, а найближчим часом буде скликано Архієрейський собор.

Раніше повідомлялося, що Вселенський патріархат зняв анафему з Філарета та визнав незаконною анексію Київської митрополії у 1686 році.