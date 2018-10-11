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Forbes представив рейтинг кращих роботодавців світу

11 жовтня, 2018 - 09:53
Фото Reuters

Американський журнал Forbes представив рейтинг компаній—кращих роботодавців у світі. Про це йдеться на сайті Forbes.

Перші три рядки зайняли американські компанії: Alphabet (холдинг, що володіє декількома компаніями, що раніше належали Google Inc., і самою Google Inc. у тому числі), Microsoft і Apple.

У першу десятку також увійшли: Walt Disney (США); Amazon.com (США); CNOOC (Гонконг); Daimler (Німеччина); Kasikornbank (Таїланд); Celgene (США), BMW (Німеччина).

Джерело: Укрінформ

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