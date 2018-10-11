Країни ЄС посилили боротьбу з корупцією

Країни Євросоюзу посилили боротьбу з незаконним відмиванням грошей.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії на офіційному сайті.

Міністри юстиції і внутрішніх справ 28 країн-членів Євросоюзу провели зустріч в Люксембурзі в ході якої внесли зміни в програму заходів по боротьбі з корупцією.

Зміни передбачають обмеження доступу злочинців до фінансових джерел.

Винні у відмиванні грошей будуть засуджені до тюремного ув'язнення строком до чотирьох років. Крім того суди зможуть засудити їх до великих грошових штрафів.

При виявленні зв'язку з організованою злочинністю покарання може бути посилено.

Зміни набудуть чинності в протягом 24 місяців після публікації в офіційному віснику Євросоюзу.