Бог вивищує на праведнім мірилі свого правосуддя одні держави, а інші за гріхи та беззаконства смиряє, одні уярмлює, інші звільняє, одні підносить, інші скидає долі.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Генеральний писар, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

Львів погодив виділення €17 млн від ЄБРР на тролейбуси

11 жовтня, 2018 - 21:51
Фото Zaxid.net

Львівська міська рада прийняла ухвалу про погодження умов €17 млн кредиту Львівелектротрансу від Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію та закупівлю нових тролейбусів.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За словами директора департаменту економічного розвитку міськради Ірини Кулинич, мова йде про закупівлю містом 50 тролейбусів. Тендер вже оголошено, і в листопаді буде розкриття пропозицій.

Як повідомив директор Львівелектротрансу Олег Береза, також передбачається купівля обладнання, яке дозволить якісно обслуговувати нові тролейбуси.

Мова, зокрема, про монтаж окремого цеху в тролейбусних депо, де можна буде їх обслуговувати.

"€12 млн — попередній кредит, ми вибрали його повністю. Кредит, який ми хочемо брати, зараз має пільговий період 3 роки", — уточнив Береза.

Джерело: День

Більше новин

На Кіровоградщині збудують дві сонячні електростанції
У Берліні на основних дорогах заборонили рух дизельних авто
В Україні сервіс BlaBlaCar стане платним
В Україні 79% партій не мають жодного працівника, - КВУ
У Львові відкрилася фотовиставка про батьків, що втратили дітей на російсько-українській війні
Філарет: Об’єднавчий архієрейський собор збереться найближчим часом

Новини партнерів

Loading...