Львів погодив виділення €17 млн від ЄБРР на тролейбуси

Львівська міська рада прийняла ухвалу про погодження умов €17 млн кредиту Львівелектротрансу від Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію та закупівлю нових тролейбусів.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За словами директора департаменту економічного розвитку міськради Ірини Кулинич, мова йде про закупівлю містом 50 тролейбусів. Тендер вже оголошено, і в листопаді буде розкриття пропозицій.

Як повідомив директор Львівелектротрансу Олег Береза, також передбачається купівля обладнання, яке дозволить якісно обслуговувати нові тролейбуси.

Мова, зокрема, про монтаж окремого цеху в тролейбусних депо, де можна буде їх обслуговувати.

"€12 млн — попередній кредит, ми вибрали його повністю. Кредит, який ми хочемо брати, зараз має пільговий період 3 роки", — уточнив Береза.