МЗС закликає РФ відкрити "закриті зони" для патрулів ОБСЄ

Міністерство закордонних справ засуджує залякування спостерігачів ОБСЄ зі сторони бойовиків і закликає Росію відмовитися від "закритих зон" для спостерігачів на Донбасі та окупованому Криму.

Про це 11 жовтня повідомляє прес-служба МЗС.

"Вимагаємо від РФ припинити залякування спостерігачів СММ, відмовитися від практики "закритих зон" для спостереження ОБСЄ та гарантувати безпечний та безперешкодний доступ до всієї тимчасово окупованої території України, включаючи Автономну Республіку Крим та Севастополь", - зазначили у відомстві.

У МЗС засуджують постійні обмеження мандату місії з боку окупантів Росії, особливо після доповіді ОБСЄ про вороже ставлення бойовиків та погрози про застосування зброї.

"Засуджуємо такі дії РФ, що є грубим порушенням Мінських домовленостей про забезпечення постійного моніторингу на українсько-російському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і РФ", - повідомили в МЗС.

Українська сторона закликала РФ вжити всіх необхідних заходів для припинення перешкоджання діяльності міжнародних організацій на території ОРДЛО та окупованого Криму.