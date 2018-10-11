На Донбасі від кульового поранення загинула воїн 92-ї ОМБр Олеся Бакланова

Вчора, 10 жовтня ввечері, в районі шахти Бутівка Донецької області, під час чергування на бойовому посту загинула 19-річна Олеся Бакланова, 1999 року народження, уродженка Луганської області, солдат, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади.

Про це на сторінці Фейсбук-спільноти "Чугуїв info" повідомив депутат Чугуївської міської ради Роман Лихачов.

Солдат 92 бригади Олеся Бакланова була на бойовому посту, коли дістала смертельне поранення. Трагедія сталася 10 жовтня поблизу шахти Бутівка (Донецька область), за 300 метрів від позицій противника. Як розповів KHARKIV Today бойовий побратим Олесі В'ячеслав, смертельне поранення вона дістала, коли визирнула для огляду бойових позицій з бійниці.

"Була тиша, нічого не віщувало біди. Ми раз на кілька хвилин переглядаємо позиції з бійниці, було вже майже вісім годин, і вона вилізла в бійничку, подивилася в прилад нічного бачення. За словами мого заступника, який був її напарником, коли він зайшов подивитися, де вона, то побачив, що Леся лежить - спочатку подумав, що, може, знепритомніла, але потім виявилося, що ні. Я не думаю, що це був снайпер. Я бачив фото... снайпер навряд чи стріляє чергою", - розповів В'ячеслав.

В'ячеслав служив з Лесею в одному батальйоні, але в різних підрозділах. За його словами, контракт з 92-ю бригадою вона підписала в 18 років. Воювала в Мар'їнці.

"Вона була в піхоті. Солдат. Леся була дуже бойовою дівчинкою. Коли вона прийшла на контракт, їй було всього 18 років. Якщо я не помиляюся, день народження у неї 11 січня 1999 року. Їй, коли сказали, може ти будеш з дівчатками в тилу на зв'язку сидіти або ще щось. Вона відповіла: "Ні, ні, я хочу воювати". Ну вона, якщо чесно, більше на пацана була схожа. Вона була коротко стрижена, як і ми, одягнена по-військовому. Всі називали її "Леська", - розповів В'ячеслав.

Родом Олеся Бакланова з Луганської області. В день трагедії вона підписала рапорт про те, щоб поїхати у виш складати сесію.