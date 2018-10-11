На Кіровоградщині збудують дві сонячні електростанції

У Кіровоградській області, а саме в Благовіщенському та Новоукраїнському районах, до кінця наступного року планують побудувати дві фотогальванічні електростанції.

Про це в повідомила директор ТОВ “ЗАС Енергосервіс” Анастасія Поппель, передає Укрінформ.

“Благовіщенськ та Новоукраїнка – це наступні населені пункти, де можуть з’явитися наші станції. Будівництво електростанцій, за сприятливих погодних умов, ми плануємо почати вже цього року”, – повідомила директор компанії.

Минулого тижня у смт Вільшанці на Кіровоградщині відбулося відкриття та запущено в роботу сонячну електростанцію цієї компанії потужністю 9,8 мВт та піковою 12,7 мВт.

У Вільшанці появі нової станції радіють, бо до бюджету селища, в якому практично відсутні джерела фінансування, щорічно надходитимуть чималі кошти.

“311 тис. грн на рік Вільшанка отримуватиме за оренду землі. Ці гроші для нашої місцевої ради дуже великі. Також 15 людей працевлаштовані на станцію. Це добре, що інвестор побудував у нас це підприємство, бо на нашій території немає великих джерел фінансування, і особливої економіки ніколи не було”, – розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу селищний голова Вільшанки Володимир Харковенко.