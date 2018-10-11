На Приазов’ї проведено тактичне навчання з відбиття висадки морського десанту противника

За наказом командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва на Приазов’ї було проведено тактичне навчання з відбиття висадки морського десанту противника на узбережжя.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на офіційному сайті Міністерства оборони.

В ході навчання свої навички вдосконалювали льотчики тактичної та армійської авіації, особовий склад загону морської охорони Державної прикордонної служби України, воїни-артилеристи, бійці полку Національної гвардії, танкісти, які діють у складі резерву та військовослужбовці інженерного підрозділу загону мінних загороджувачів.

Зазначені підрозділи, сили і засоби зі складу Об’єднаних сил залучаються до протидесантної оборони. Авіація, артилерія та танки послідовно знищували десант противника при підході до берегу та при спробах висадитись.

В подальшому підрозділи Національної гвардії та танкового резерву витіснили в море противника, який намагався закріпитися на морському узбережжі.

Під час навчання органи управління, сили та засоби зі складу Об’єднаних сил різних складових сектору безпеки та оборони діяли злагоджено та підтвердили, що спроможні виконувати завдання за призначенням.

Прес-служба Міноборони також поширила відео навчань з посиланням на Військове телебачення.