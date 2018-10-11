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Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку NewsOne

11 жовтня, 2018 - 13:37
Фото NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") у зв'язку з неподанням інформації про зміни в структурі власності. Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 11 жовтня, повідомляє Укрінформ.

"Моніторингом зафіксовано поширення інформації щодо змін у структурі власності телекомпанії. На сайті було розміщено інформацію, що телеканал NewsOne змінив управлінця, що Євген Мураєв як власник підприємства передає управління 100% акцій відомому українському юристу Андрію Портнову", - сказав голова Нацради Юрій Артеменко.

Член Нацради Сергій Костинський уточнив, що ліцензіат не подав інформації про зміни в структурі власності упродовж 30 днів, як це передбачено законом, тому регуляторний орган уповноважений призначити його позапланову перевірку.

"Окремо ми також зафіксували інформацію, де пан Портнов підтверджує інформацію, що він є фактично кінцевим бенефеціаром цього телеканалу. І оскільки жодних заяв про зміну в структурі власності не надходить, у нас є повноваження призначити позапланову перевірку. Ми хочемо з'ясувати обставини: що відбулося, і ми діємо відповідно до норм чинного законодавства", - зазначив Костинський.

Нагадаємо, наприкінці серпня колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що отримав в управління на три роки телеканал NewsOne. На початку жовтня народний депутат і колишній власник NewsOne Євген Мураєв повідомив, що новим власником корпоративних прав телеканалу став народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак.

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