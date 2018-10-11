Нідерланди вимагають розширення санкцій ЄС проти РФ у зв'язку з кібератаками

Нідерланди працюють над санкціями проти осіб, які здійснюють кібернапади.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, передає РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

Зазначається, що в разі, якщо зусилля Нідерландів будуть успішними, держави-члени ЄС також можуть покарати кібершпигунів, позбавивши їх доступу до країни та заблокувавши банківські рахунки.

Зазначимо, накладання санкцій вимагає одностайної згоди усіх 28 країн Європейського союзу.

Партії D66 та CDA вимагають негайних заходів Амстердама проти російських шпигунів.

"Після такої жорстокої і агресивної атаки на нашій території, ми не можемо дозволити, щоб ці четверо назад скоро полетіли до Рима з дипломатичним паспортом, щоб зробити те ж саме", - заявили в D66.