Німеччина підозрює РФ у кібератаках на держустанови

Німецькі фахівці схильні вважати, що значна частина атак на сервери держустанов ФРН здійснюється російськими хакерами, у тому числі тими, що мають пряме відношення до ГРУ.

Таку думку розділяють, зокрема міністр внутрішніх справ Хорст Зеєхофер і глава Федерального відомства з інформаційної безпеки ФРН (BSI) Арне Шенбом, повідомляє Укрінформ.

"Існує висока ймовірність, що військова розвідка є джерелом (атак), але ми звичайно ж не можемо оприлюднити обставини, які привели нас до цих фактів і аналізу", - сказав Зеєхофер журналістам у четвер, представляючи доповідь BSI "Ситуація у сфері інформаційно-технологічної безпеки".

Шенбом також вважає неправильним повідомляти про кожну спробу нападу. При цьому він назвав 2 відомі приклади: атака на МЗС і на Бундестаг. Спроби цих нападів шеф BSI вважає невдалими попри те, що все ж було викрадено невелику кількість не дуже секретних документів. При цьому прийняті німецькими фахівцями контрзаходи він оцінив як хороші й запевнив, що надалі буде зроблено все, щоб не допустити подібних атак.

Раніше цього ж дня Шенбом в ефірі телеканалу ZDF заявив: "У нас є дуже чіткі технічні вказівки, які свідчать про те, що це виходить зі сходу, з Росії".

Також експерти впевнені у російському “походженні” групи Snake і згодні з тим, що по слідах справи Скрипалів також попрацювали російські фахівці.