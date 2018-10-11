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Німеччина виділила близько €190 млн для Всесвітньої продовольчої програми

11 жовтня, 2018 - 14:06
Фото: Reuters

Німецька сторона виділить на потреби Всесвітньої продовольчої програми ще майже 190 мільйонів євро.

Про це сказав міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, який в середу зустрівся з директором Всесвітньої продовольчої програми Девідом М. Біслі, повідомляє Укрінформ.

«Німеччина надає Всесвітній продовольчій програмі ще 186 млн євро, щоб допомогти постраждалим від конфлікту, що триває в Сирії та сусідніх з нею країнах», - сказав Маас.

Він зазначив, що ця допомога може врятувати життя, особливо в умовах наближення зими.

Міністр запевнив, що Німеччина як непостійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй продовжить надавати гуманітарну допомогу, в тому числі разом з Францією.

Маас зазначив, що Всесвітня продовольча програма є одним з ключових партнерів Німеччини у боротьбі з голодом у всьому світі, її співробітники невпинно допомагають людям, які опинилися в надзвичайних гуманітарних ситуаціях, чи то гостра криза в регіоні Сахеля чи Єменський конфлікт.

ФРН вже багато років бере участь у Всесвітній продовольчій програмі як в політичному, так і в фінансовому плані і є другим за величиною донором, надавши у 2017 році в цілому 830 мільйонів євро.

У 2018 році Федеральне міністерство закордонних справ надає в цілому 286 мільйонів євро через Всесвітню продовольчу програму для допомоги нужденним в Сирії та сусідніх країнах. Більш як 13 мільйонів осіб, включаючи 6 мільйонів дітей, залежать від допомоги в Сирії.

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