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Пашинян подав у відставку з поста прем'єра Вірменії для прискорення виборів у парламент

11 жовтня, 2018 - 12:27
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян піде у відставку 15 жовтня або навіть раніше. Про це він заявив оголосив в інтерв'ю каналу France24, передає news.am.

Він також уточнив, що подає у відставку, щоб відкрити шлях до якнайшвидших виборів до парламенту, які відбудуться "9 або 10 грудня".

Відзначимо, після того, як Нікол Пашинян виступив проти прийняття поправок до закону про регламент Національних зборів, його прихильники заблокували будівлю парламенту. У своєму виступі перед учасниками мітингу Пашинян заявив про контрреволюції в Вірменії. Прем'єр анонсував свою відставку і закликав своїх прихильників по всій країні домагатися позачергових парламентських виборів.

Джерело: День

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