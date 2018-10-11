Порошенко: Нові автоматизовані арсенали зведуть майже до нуля людський фактор

Цього року запроектовано початок будівництва 15 сучасних сховищ боєприпасів із автоматичними системами охорони, протипожежної безпеки і оповіщення, які виключають диверсії і зводять майже до нуля людський фактор.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі із командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби в рамках робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Укрінформ.

"Вирішивши найнагальніші проблеми військового будівництва, ми впритул підійшли до питання складів боєприпасів. Цього року запроектований початок будівництва 15 сучасних сховищ із автоматичними системами охорони, які виключають диверсії, з автоматичними системами протипожежної безпеки і оповіщення, які зводять майже до нуля людський фактор", - сказав Порошенко.

Він додав, що проблема не лише в тому, щоб перекрити периметр складів, а й виключити людський фактор.

"Коли охоронець може бути завербований, диверсант проникне і встановить підривний пристрій на будь-якому складі", - зазначив глава держави.

Президент також повідомив, що після зустрічі вирушає на арсенал в Цвітосі, реконструкція якого вже зараз відбувається за стандартами НАТО.

"37 залізобетонних сховищ, 70 км електромереж, 20 км водогонів, 15 кілометрів доріг із твердим покриттям. І 1 мільярд та 250 млн гривень. І це лише на один об’єкт. Це – ціна, це плата за безпеку", - наголосив Порошенко.

Він зауважив, що держава не може вирішити цю масштабну проблему одразу чи за рік-два, тож треба сказати правду суспільству, що на це потрібні "і час, і гроші, і зусилля, і терпіння".