Порошенко підписав закон про військове вітання "Слава Україні!"

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до статутів Збройних сил України. Зокрема, йдеться про запровадження військового привітання "Слава Україні!" - "Героям слава!", заявив глава держави під час виступу перед військовослужбовцями в Хмельницькій області, передає "112 Україна".

"Дисципліна не позбавляє від необхідності поважати професіонала, поважати патріота, поважати людину, поважати військовий колектив. Такий підхід підказує і напрям оновлення військових статутів. Перші кроки ми вже зробили декілька тижнів тому, коли парламент підтримав пропозиції президента, ухвалив закони і я його підписав щодо зміни військових статутів стосовно військового вітання. "Слава Україні" сьогодні є природнім для кожного українського вояка і громадянина", - заявив президент.

Згідно із законом, у стройовому статуті ЗСУ передбачено вітання "Слава Україні!" та відповідь "Героям слава!"

У статуті внутрішньої служби Збройних сил України впорядкували ритуал підняття державного прапора України. Зауважимо, що відповідно до чинного законодавства при врученні бойового прапора особа вітає особовий склад з його отриманням, а військовослужбовці відповідають трикратним "Слава". Закон передбачає, що при врученні прапора особа вітає особовий склад словами "Слава Україні!", а військовослужбовці відповідають "Героям слава!"

При доопрацюванні до другого читання вирішили замінити слово "товариш" словами "пан (пані)" у статуті внутрішньої служби ЗСУ та стройовому статуті ЗСУ.

Також внесено зміни до закону про Нацполіцію, відповідно до яких під час перебування поліцейських у строю на вітання керівника або старшого за спеціальним званням "Слава Україні!" усі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають "Героям слава!" Те саме відбувається при прощанні.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації.