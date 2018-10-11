Пожежу на території арсеналу біля Ічні повністю ліквідували

Пожежу на території військового складу біля Ічні у Чернігівській області повністю ліквідували. Про це прес-служба Міністерства оборони.

«Станом на 21-00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомив з місця надзвичайної події начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Олексій Чернобай, підрозділи ЗС України спільно з ДСНС виконують заходи по ліквідації осередків задимлення та тління.

Групами розмінування здійснюється зачистка від вибухонебезпечних предметів адміністративної території, а також території поблизу арсеналу.

Як повідомлялося, в ніч проти 9 жовтня сталася пожежа поблизу селища Дружба Ічнянського району Чернігівської області на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних сил України.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про недбальство. Досудове розслідування доручено Управлінню СБУ в Чернігівській області.

За даними СБУ, розглядається три версії причин надзвичайної події, основна з яких - вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи, друга – порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів і третя – навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.