Прем’єр Вірменії Пашинян оголосив дату відставки

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що піде у відставку до 16 жовтня, з метою проведення у країні дострокових виборів у грудні цього року.

Про це пише ЄП з посиланням на France24.

"Дострокові вибори мають пройти 9-10 грудня, з різницею в 1-2 дні. Це означає, що я маю піти у відставку до 16 жовтня", – сказав Пашинян.

2 жовтня парламент в ході позачергового засідання прийняв законопроект, який передбачає недопущення розпуску Національних зборів у разі виникнення ситуації, коли парламенту вдруге доведеться обирати прем'єр-міністра країни, і в день голосування за якихось обставин процес голосування буде ускладнено.

Після того як депутати проголосували за ухвалення змін, прихильники Пашиняна влаштували багатотисячний мітинг біля будівлі вірменського парламенту. Пашинян заявив, що прийняття законопроекту означає "офіційний початок контрреволюції", і закликав партії не висувати нового прем'єра у разі його відставки.

У Республіканській партії Вірменії, що має більшість у парламенті заявили, що не розглядають можливості проведення позачергових виборів у грудні.

Нагадаємо, що Пашинян подав у відставку з поста прем'єра Вірменії.