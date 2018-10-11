Росія не повернеться до роботи в ПАРЄ у січні, - Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд повідомив про рішення Російської Федерації не повертатися до роботи в ПАРЄ у січні. Про це він заявив депутатам асамблеї, повідомляє зі Страсбурга "Європейська правда".

Генсек нагадав, що Росія має відновити роботу в ПАРЄ в січні – інакше вона залишиться за межами асамблеї на весь рік.

"Якщо країна-член не внесе заявку про свої повноваження у січні, то вона буде поза установою упродовж усього року", - заявив він.

"Те, що я почув від Росії – вони не повернуться у січні. Це те, що мені було сказано", - повідомив генсек, додавши, що "не погоджується з такою позицією російської сторони".

9 жовтня у ПАРЄ планували розглянути питання про зняття санкційного тиску з РФ. Москва вже понад рік не платить гроші до бюджету РЄ та шантажує Страсбург припиненням своєї роботи в організації. Депутатам пропонували стати на шлях "прощення" – закрити очі на порушення Росії та забути про санкції щодо російських депутатів.

Проте на засіданні асамблея не знайшла голосів для зміни санкційних правил заради РФ і відклала вирішення цього питання на наступний рік.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.

МЗС РФ звинуватило ПАРЄ в системній кризі в Раді Європи, а у Росії замислилися над замороженням членства в Раді Європи, не чекаючи виключення.