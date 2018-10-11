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Румунія стурбована посиленням військової активності РФ у Чорному морі

11 жовтня, 2018 - 11:36
Фото: U.S. Army (Міністр національної оборони Румунії під час офіційного візиту до США)

Румунія, яка входить до складу НАТО, стурбована посиленням російської військової активності в Чорному морі.

Зміцнення європейської безпеки стане головною темою в січні, коли ця країна, в порядку ротації, займе належне голові місце в Євросоюзі, повідомляє Голос Америки.

«Російська Федерація використовує Чорне море для просування сил в східне Середземномор'я», - заявив міністр оборони Румунії Міхай Фіфор на міжнародній конференції, організованій Інститутом Аспена.

«Ситуація різко змінилася в минулому році», - підкреслив міністр.

Румунія - одна з вхідних в НАТО європейських країн, яка, подібно до Польщі, збільшила витрати на оборону, оскільки альянс прагне до стримування Росії і переживає період модернізації.

Міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелескану заявив на конференції, що зміцнення кібербезпеки і боротьба з російською військовою загрозою стане додатковим предметом розгляду під час головування Румунії в ЄС.

В інтерв'ю агентству Reuters Міхай Фіфор сказав, що Бухарест планує до кінця року представити дві нові великомасштабні програми військових закупівель, на додаток до вже оголошених планів придбання нових винищувачів і інших озброєнь.

За його словами, Румунія в останні два роки внесла в оборонний бюджет НАТО суму в розмірі 2 відсотків свого ВВП і продовжить фінансування на цьому рівні протягом десятиліття.

Раніше в цьому році Румунія підписала контракт на придбання систем протиракетної оборони Patriot в складі інтегрованої системи протиповітряної оборони. На території країни розміщені елементи протиракетної оборони США. Румунські військові, під керівництвом США, беруть участь у військових діях в Іраку і Афганістані.

 

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