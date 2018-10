Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Гонконгу

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA в Гонконзі.

Про це передає WTA.

В 1/8 фіналу першій ракетці України протистояла представниця Японії Нао Хібіно, яка займає 125-те місце в світовому рейтингу.

Світоліна виграла перший сет, не віддавши суперниці жодного гейму, після чого не дозволила тій перевести гру в вирішальну партію - 6:0, 6:3.

У наступному раунді турніру в Гонконгу опоненткою п'ятої ракетки світу буде китайська тенісистка Ван Цян.

.@ElinaSvitolina seals victory at the @HKTennisOpen!

Gets the win over Hibino to book her place in the quarterfinals 6-0, 6-3! pic.twitter.com/z6n2I9rU53

— WTA (@WTA) October 11, 2018