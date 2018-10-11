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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Гонконгу

11 жовтня, 2018 - 18:06
Фото WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA в Гонконзі.

Про це передає WTA.

В 1/8 фіналу першій ракетці України протистояла представниця Японії Нао Хібіно, яка займає 125-те місце в світовому рейтингу.

Світоліна виграла перший сет, не віддавши суперниці жодного гейму, після чого не дозволила тій перевести гру в вирішальну партію - 6:0, 6:3.

У наступному раунді турніру в Гонконгу опоненткою п'ятої ракетки світу буде китайська тенісистка Ван Цян.

Джерело: День

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