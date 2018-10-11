Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Гонконгу

11 жовтня, 2018 - 18:06
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA в Гонконзі.
Про це передає WTA.
В 1/8 фіналу першій ракетці України протистояла представниця Японії Нао Хібіно, яка займає 125-те місце в світовому рейтингу.
Світоліна виграла перший сет, не віддавши суперниці жодного гейму, після чого не дозволила тій перевести гру в вирішальну партію - 6:0, 6:3.
У наступному раунді турніру в Гонконгу опоненткою п'ятої ракетки світу буде китайська тенісистка Ван Цян.
.@ElinaSvitolina seals victory at the @HKTennisOpen!
Gets the win over Hibino to book her place in the quarterfinals 6-0, 6-3! pic.twitter.com/z6n2I9rU53
— WTA (@WTA) October 11, 2018
Джерело: День