Туреччина завершила вивід важкого озброєння з сирійського Ідлібу

Все важке озброєння виведено з демілітаризованої зони в сирійській провінції Ідліб.

Уздовж кордонів зони деескалації в Ідлібі створена демілітаризована зона шириною в 15-20 кілометрів, повідомляє Al Arabiya з посиланням на Міноборони Туреччини.

Відзначається, що з урахуванням характеристик місцевості і розташування населених пунктів, вздовж кордонів зони деескалації в Ідлібі створена демілітаризована зона шириною в 15-20 кілометрів.

Як країна-грант Туреччина виконала зобов'язання в рамках домовленостей. З метою зниження напруженості і зниження ймовірності зіткнень 10 жовтня завершився процес відведення важкого озброєння з демілітаризованої зони в Ідлібі, - йдеться в повідомленні.