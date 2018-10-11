Туреччина завершила вивід важкого озброєння з сирійського Ідлібу

11 жовтня, 2018 - 14:43
Все важке озброєння виведено з демілітаризованої зони в сирійській провінції Ідліб.
Уздовж кордонів зони деескалації в Ідлібі створена демілітаризована зона шириною в 15-20 кілометрів, повідомляє Al Arabiya з посиланням на Міноборони Туреччини.
Відзначається, що з урахуванням характеристик місцевості і розташування населених пунктів, вздовж кордонів зони деескалації в Ідлібі створена демілітаризована зона шириною в 15-20 кілометрів.
Як країна-грант Туреччина виконала зобов'язання в рамках домовленостей. З метою зниження напруженості і зниження ймовірності зіткнень 10 жовтня завершився процес відведення важкого озброєння з демілітаризованої зони в Ідлібі, - йдеться в повідомленні.
Джерело: День