У Берліні на основних дорогах заборонили рух дизельних авто

11 жовтня, 2018 - 22:27
Суд Берліна заборонив проїзд старих дизельних транспортних засобів на кількох вулицях в центрі міста, щоб зменшити рівень шкідливих викидів у німецькій столиці.
Про це пише Deutsche Welle.
Заборона стосується дизельних автомобілів, що підпадають під стандарти викидів Євро-5 або менше. Рішення повинно бути виконано до кінця березня 2019 року.
Певні зони включають 11 ділянок основних автомобільних артерій.
За оцінками місцевих ЗМІ, заборона вплине на 200 тисяч автомобілів, деяким з яких тільки 3 або 4 роки.
Джерело: Deutsche-Welle