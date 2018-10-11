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У Берліні на основних дорогах заборонили рух дизельних авто

11 жовтня, 2018 - 22:27
Фото Auto24

Суд Берліна заборонив проїзд старих дизельних транспортних засобів на кількох вулицях в центрі міста, щоб зменшити рівень шкідливих викидів у німецькій столиці.

Про це пише Deutsche Welle.

Заборона стосується дизельних автомобілів, що підпадають під стандарти викидів Євро-5 або менше. Рішення повинно бути виконано до кінця березня 2019 року.

Певні зони включають 11 ділянок основних автомобільних артерій.

За оцінками місцевих ЗМІ, заборона вплине на 200 тисяч автомобілів, деяким з яких тільки 3 або 4 роки.

Джерело: Deutsche-Welle

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