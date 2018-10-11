У Берліні на основних дорогах заборонили рух дизельних авто

Суд Берліна заборонив проїзд старих дизельних транспортних засобів на кількох вулицях в центрі міста, щоб зменшити рівень шкідливих викидів у німецькій столиці.

Про це пише Deutsche Welle.

Заборона стосується дизельних автомобілів, що підпадають під стандарти викидів Євро-5 або менше. Рішення повинно бути виконано до кінця березня 2019 року.

Певні зони включають 11 ділянок основних автомобільних артерій.

За оцінками місцевих ЗМІ, заборона вплине на 200 тисяч автомобілів, деяким з яких тільки 3 або 4 роки.