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У Британії призначили міністра з протидії самогубствам

11 жовтня, 2018 - 15:17
Фото: Getty Images

Міністр із запобігання самогубствам з'явився у Великій Британії.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей призначила на цю посаду міністра охорони здоров'я Джекі Дойл-Прайс, пише Тime.

"Ми можемо покласти край стигмі, яка змусила занадто багатьох страждати у тиші, і запобігти трагедії самогубства, яка забирає надто багато життів", - зазначила Мей.

Хоч рівень самогубств і знижується, щорічно рахунки з життям зводять 4500 осіб у країні, пише видання.

Британський уряд також пообіцяв більшу підтримку у школах, залучення нових груп підтримки психічного здоров'я і надання допомоги у перевірці здоров'я учнів, у тому числі їх психічного благополуччя.

Джерело: День

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