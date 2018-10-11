У Британії призначили міністра з протидії самогубствам

11 жовтня, 2018 - 15:17
Міністр із запобігання самогубствам з'явився у Великій Британії.
Прем'єр-міністр країни Тереза Мей призначила на цю посаду міністра охорони здоров'я Джекі Дойл-Прайс, пише Тime.
"Ми можемо покласти край стигмі, яка змусила занадто багатьох страждати у тиші, і запобігти трагедії самогубства, яка забирає надто багато життів", - зазначила Мей.
Хоч рівень самогубств і знижується, щорічно рахунки з життям зводять 4500 осіб у країні, пише видання.
Британський уряд також пообіцяв більшу підтримку у школах, залучення нових груп підтримки психічного здоров'я і надання допомоги у перевірці здоров'я учнів, у тому числі їх психічного благополуччя.
Джерело: День