У Чорногорії запалили свічки пам’яті до 85-х роковин Голодомору

Чорногорія долучилася до міжнародної акції у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору "Запалімо свічку пам’яті!".

Про це інформує посольство України в Чорногорії на офіційній сторінці у Facebook.

"9 жовтня 2018 року Чорногорія приєдналася до тих держав, у яких 85 днів поспіль вшановують пам’ять жертв однієї з найбільш трагічних сторінок в історії України – Голодомору 1932-1933 років", - зазначили у дипустанові.

За інформацією посольства, під час комеморативного заходу згадали 85 імен дітей Київської області, які загинули від Голодомору. Також учасники акції вшанували жертв страшного голоду хвилиною мовчання та запалили свічки пам'яті.

У заході взяли участь представники української громади, співробітники посольства та нардепи України – члени групи дружби з парламентом Чорногорії на чолі з Андрієм Шипком, які перебувають у Подгориці в рамках офіційного візиту.

Нагадаємо, до 85-их роковин Голодомору в Україні і світі проходять пам'ятні заходи. Зокрема, 1 вересня 2018 року розпочалася міжнародна акція "Запалімо свічку пам'яті!", яку планується провести у 85 країнах світу. Її метою є об'єднання українців усього світу і громадян інших країн, щоб вшанувати пам'ять про один із найбільших злочинів в історії людства ХХ століття. Акція завершиться у Києві 24 листопада на День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.