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У Львові відкрилася фотовиставка про батьків, що втратили дітей на російсько-українській війні

11 жовтня, 2018 - 21:11

Сьогодні, 11 жовтня, під львівською Ратушою відкрилася вулична фотовиствка "Батьки Небесного Легіону". На фотографіях зображені батьки загиблих захисників України під час російсько-української війни.

Здійснювала проект фотохудожниця Ірина Баранська-Вороніна. Вона проживала один день із батьками загиблих героїв та намагалася зловити ту емоційну мить, яка б заставила людей не забувати про наших новітніх героїв та їх батьків. На її фотороботах можна побачити портрети батьків, елементи одягу їх синів, які вони зберігають чи портрети батьків із фотографіями їхніх дітей в руках.

Організували цю виставку з ініціативи Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій та Львівської міськради. Її приурочили до Дня захисника України, який святкуватимуть 14 жовтня. В такий спосіб хочуть подякувати батькам захисників, які віддали своє життя з Україну.

"Невимовний біль та гордість за синів об’єднує між собою таких різних, та водночас рідних людей. Як казав Володимир Труш (позивний "Артист"), який загинув 31 жовтня 2015 року під час виконання бойового завдання на Сході України, не ми обираємо боротьбу за Батьківщину - вона обирає нас. А обравши, вимагає від нас не лише нашого життя, але й життя найдорожчих людей", - зазначили організатори фотовиставки виставки.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора

Джерело: День

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