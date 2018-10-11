У Папуа-Новій Гвінеї сталася серія потужних землетрусів

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї сталася серія потужних землетрусів.

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів розташовувався на північному сході, за 124 кілометри на схід від міста Кімбі. Осередок залягав на глибині 39,5 кілометра.

Магнітуда перших і найпотужніших підземних поштовхів сягала 7,0.

Пізніше стало відомо ще про три землетруси: два магнітудою 5,9 й один - 6,2.

Інформації постраждалих і руйнування наразі немає, проте є загроза виникнення цунамі.