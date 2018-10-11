У Словаччині президенти країн Вишеградської групи обговорюють сучасні виклики для Європи

Президенти країн Вишеградської групи у четвер та п’ятницю обговорять у Словаччині питання сучасних викликів для Європи.

Про це інформує канцелярія президента Польщі на офіційному сайті.

“Темами переговорів будуть, зокрема, виклики, які стоять перед Європою, відповідальна соціальна політика та технологічний прогрес”,- йдеться в повідомленні.

Участь у саміті візьмуть президенти Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини Анджей Дуда, Мілош Земан, Андрей Кіска та Янош Адер.

Вишеградська група є неформальною, регіональною формою співпраці чотирьох країн регіону, яку створено в 1991 році. Її головна мета – обмін досвідом та підготовка спільної позиції країн з важливих справ для регіону та у рамках ЄС. Головування у групі здійснюється упродовж року на ротаційній основі. До 30 червня 2019 року у групі головує Словаччина.