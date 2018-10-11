У США створять "розумну" ферму з роботами і штучним інтелектом

Америка готується запустити першу повністю автоматизовану ферму. Це буде унікальний проект, який буде використовувати робототехніку і штучний інтелект для вирощування свіжих продуктів.

Очікується, що овочі і трави, вирощені на розумній фермі, будуть продаватися в супермаркетах на всій території Сполучених Штатів, передає rubryka.com.

Ферма буде розташовуватися в Гамільтоні, штат Огайо, всього в 20 милях від Цинциннаті, де базується компанія, яка реалізує цей інноваційний проект.

Це компанія 80 Acre Farms, яка створила вертикальну ферму в 2015 році, і реалізація інноваційного проекту розширить діяльність компанії. Очікується, що нова ферма буде займати приблизно 3,4 гектара, а вирощувати тут будуть зернові культури, овочі і трави.

Отримані продукти компанія хоче постачати в такі мережі, як Whole Foods, Jungle Jims, U.S. Foods, Dorothy Lane Markets, що дозволить постачати покупців свіжими продуктами круглий рік.

«Ми хочемо надати нашим клієнтам найсвіжіші, кращі і поживні продукти, вирощені на нашій фермі з використанням відновлюваних джерел енергії, тільки чистої води і без пестицидів», – сказав Майк Зелкінд, співзасновник і головний виконавчий директор 80 Acre Farms. – «Реалізуючи цей проект ми хочемо показати, що фермерство може бути повністю автоматизованим, комерційно успішним, прибутковим. Ми розраховуємо, що після успішної реалізації проекту ми будемо створювати аналогічні проекти в інших регіонах країни».

80 Acres Farms використовує гідропонну систему, яка живить рослини і дозволяє їм рости, при витраті мінімальних ресурсів.

Гідропонне землеробство зазвичай не вимагає грунту, пестицидів і добрив – воно використовує тільки воду, причому набагато менше води, ніж традиційні методи вирощування продуктів. Все це робить гідропоніки одним з найбільш стійких методів виробництва продуктів харчування.

Використання інноваційних технологій також дозволить поліпшити контроль температури – для різних культур можна буде створити теплу, прохолодну або м’яку атмосферу і отримувати кілька врожаїв за сезон. У той же час, завдяки ефективним світлодіодним лампам, які сприяють зростанню рослин, 80 Acres зможуть контролювати витрату електроенергії.

До речі, незважаючи на те, що основні функції контролю будуть виконувати технології штучного інтелекту, ферма дозволить створити 40 робочих місць для місцевих жителів і дозволить поліпшити інвестиційний та робочий клімат в місті, де буде розміщена.

За даними CNBC, прогнозована вартість ферми становить від 10 до 15 мільйонів доларів. Автори проекту заявляють, що перший етап проекту завершиться до кінця цього року, після чого розпочнуться ще три фази його реалізації. Поки не ясно, коли нова ферма буде відкрита і готова до роботи, але як тільки це станеться, це зможе суттєво вплинути на формування культури харчування в США.