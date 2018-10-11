У Вінниці презентували більше тисячі виробів народного мистецтва

У великій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого сьогодні відкрилася ювілейна 70-та обласна виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Це багаторічний проект Вінницького обласного центру народної творчості, який дає шанувальникам народного мистецтва гарну нагоду познайомитися з новими роботами відомих подільських майстрів і відкрити для себе нові мистецькі імена. Оскільки цьогорічна виставка відкривалася напередодні Дня українського козацтва і релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці, основною тематикою експозиції стало козацтво, обрядовість та побут українського народу.

«Виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва має дуже багату історію. Започаткована вона ще у 1948 році і з того часу стала традиційною. Це фактично був перший захід, який організував тоді ще Будинок народної творчості. Щороку вона об’єднує народних майстрів з різних куточків області і дивує розмаїттям народних ремесл, які поширені на Вінниччині, – розповідає заступник директора Вінницького обласного центру народної творчості Олена Назарець. – Всього в експозиції нинішньої виставки представлено майже 1500 робіт, які належать добрій сотні умільців. У центрі експозиції представлені роботи майстрів, які відійшли у вічність. Це Володимир Панкоша, Олександр Крутих, Роман Чмирук, Тетяна Марховець, яка зберегла подільську вишивку низзю і передала секрети писанкарства, витинанки і народного малярства. Тобто це експонати, які були виготовлені півстоліття, а то й більше тому».

На виставці представлені абсолютно всі види народного мистецтва. Це соломоплетіння, рогозоплетіння, лозоплетіння, гончарство і ткацтво, писанки, традиційна вишивка, художнє ткацтво, декоративний розпис. Центральним елементом виставки стала композиція у вигляді купола з вишитих рушників, під якими розташована бубнівська кераміка майстринь із с. Новоселівка Гайсинського району Христини Міщенко, якій понад 90 років, і Тетяни Шпак. Традиції унікального орнаментального розпису бубнівської кераміки претендують на внесення до Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини.

Виставка триватиме до 9 листопада. Впродовж цього часу шанувальники народного мистецтва матимуть нагоду познайомитися з найкращими роботами відомих і нововиявлених майстрів нашого краю. Кожен із творів є неповторним за глибиною змісту, народним колоритом, кольорового гамою та енергією, вкладеною в улюблену справу свого життя.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора