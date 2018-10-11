Україна отримала рішення про надання Томоса

Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Відповідне рішення затверджено Синодом 11 жовтня у Стамбулі, повідомляє Укрінформ.

“Поновити вже прийняте рішення, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання Автокефалії церкви України”, — йдеться в заяві.

Президент України Петро Порошенко також заявив, що Україна отримала Томос.

«Те, про що мріяли покоління українців та молилися сучасники – нарешті сталося: Україна отримала Томос. Це – перемога України, наша спільна перемога!», - написав президент у Twitter.

Окрім того, Синод прийняв офіційно підтвердив задоволення апеляції Філарета про зняття з нього анафеми.

Раніше стало відомо, що Синод Вселенського патріархат зняв з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета анафему та визнав незаконною анексію Київської митрополії у 1686 році.

Про це повідомив у Twitter речник УПЦ КП Євстратій Зоря, посилаючись на інформацію поінформованих джерел. «Гарні новини з Синоду. З кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського патріархату. Перше - про задоволення апеляції патріарха Філарета. Друге - про визнання незаконною анексії Київської митрополії у 1686 р.”, - написав Зоря. Речник додав, що тепер чекатимемо на офіційне підтвердження. Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет звернувся з апеляцією до Вселенського патріарха, як до найвищої апеляційної інстанції у церковних судових суперечках, про скасування анафеми, накладеної Російською церквою.